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Здоровье

Стало известно, какой утренний напиток снижает риск развития рака

Чашка кофе в день без сахара и сливок снизит риск развития рака печени. Это выяснила группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии, сообщает «Российская газета».

Кофе
Кофе
ССО

Утренний кофе также полезен для мозга — кофеин помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.

Как выяснили исследователи, что определенный рецептор мыслительного органа играет ключевую роль в его старении. Так, было обнаружено, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора вызывает проблемы с памятью у подопытных мышей.

Этот рецептор является мишенью для кофеина, который блокировал А2А и возвращал мозг грызунов к нормальной работе. Таким образом, кофеин может препятствовать старению мозга.

Также ученые определили, что традиционный утренний напиток может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре и снизить риск фиброза и цирроза печени.

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