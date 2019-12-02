Стало известно, какой утренний напиток снижает риск развития рака

Утренний кофе также полезен для мозга — кофеин помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
Как выяснили исследователи, что определенный рецептор мыслительного органа играет ключевую роль в его старении. Так, было обнаружено, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора вызывает проблемы с памятью у подопытных мышей.
Этот рецептор является мишенью для кофеина, который блокировал А2А и возвращал мозг грызунов к нормальной работе. Таким образом, кофеин может препятствовать старению мозга.
Также ученые определили, что традиционный утренний напиток может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре и снизить риск фиброза и цирроза печени.