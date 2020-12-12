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Здоровье

Стало известно, когда будет готова вакцина от коронавируса для животных

Вакцина от коронавируса для животных будет готова в конце января 2021 года, рассказал РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Мышь. Опыт.
Мышь. Опыт.
CCO

После этого понадобится время на регистрацию вакцины, но какое — не уточнил.

«К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово», — сказал Данкверт.

Ведомство регулярно получает запросы на вакцину от ковида для животных от российских зверохозяйств. Наиболее восприимчивы к вирусы норки — они могут заражать друг друга и людей.

По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тыс. норок, 50,9 тыс. соболей и 6,9 тыс. хорьков.

Тестирование

Препарат разрабатывают ученые из Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственного Россельхознадзору. Сейчас проходит финальный этап его тестирования. Препарат проверяют на норках, кошках и грызунах.

Норки и отставка

В Дании заметили вспышку мутировавшего коронавируса у норок, который может передаваться человеку и может сделать неэффективной вакцинацию, пишет polit.ru.

В итоге в стране убили всех норок, в том числе и здоровых, — всего около 15 млн особей. Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен после этого ушел в отставку.

Вспышки

Вспышки коронавирусной инфекции, связанные с норковыми фермами, зафиксировали и в других странах — Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

В ВОЗ считают, что норки могут стать «резервуаром» для вируса.

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