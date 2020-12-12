Стало известно, когда будет готова вакцина от коронавируса для животных

После этого понадобится время на регистрацию вакцины, но какое — не уточнил.
«К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово», — сказал Данкверт.
Ведомство регулярно получает запросы на вакцину от ковида для животных от российских зверохозяйств. Наиболее восприимчивы к вирусы норки — они могут заражать друг друга и людей.
По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тыс. норок, 50,9 тыс. соболей и 6,9 тыс. хорьков.
Тестирование
Препарат разрабатывают ученые из Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственного Россельхознадзору. Сейчас проходит финальный этап его тестирования. Препарат проверяют на норках, кошках и грызунах.
Норки и отставка
В Дании заметили вспышку мутировавшего коронавируса у норок, который может передаваться человеку и может сделать неэффективной вакцинацию, пишет polit.ru.
В итоге в стране убили всех норок, в том числе и здоровых, — всего около 15 млн особей. Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен после этого ушел в отставку.
Вспышки
Вспышки коронавирусной инфекции, связанные с норковыми фермами, зафиксировали и в других странах — Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.
В ВОЗ считают, что норки могут стать «резервуаром» для вируса.