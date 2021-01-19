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Стало известно, когда начнется масштабное производство вакцины «Вектора»

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет производиться в промышленных масштабах с февраля, пишет «Интерфакс».

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Препарат «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали 14 октября.

«ЭпиВакКорону» запустили в гражданский оборот в декабре прошлого года. Второй этап вакцинирования от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» — по данным на 11 января — прошли более 2 тыс. человек. Сейчас идет третья, финальная фаза испытаний, в ней задействуют 30 тыс. добровольцев.

Вакцина, по словам создателей, прививаться нужно будет раз в три года, пишет polit.ru.

В первой и второй фазе препарат тестировали на выборке в 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не зафиксировали серьезных побочных эффектов, уверяют разработчики.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

О разработчике

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (находится в Новосибирске) начал испытывать прототипы вакцины в конце марта прошлого года.

Исследователи использовали широко применяемые рекомбинантные вирусные векторы гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также технологии синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

В октябре инструкцию по применению вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, которую разработали специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разместили в Государственном реестре лекарственных средств.

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