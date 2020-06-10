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Здоровье

Стало известно, когда отменят масочный режим для россиян

Во всех регионах России сохраняется масочный режим, независимо от снятия ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — цитирует главного санитарного врача «Комсомольская правда».

Попова уточнила, что носить средства защиты необходимо до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.

Аналогичную позицию ранее высказал академик РАН Юрий Беленков. По его наблюдениям, после отмены строгих ограничений многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но эти меры должны все-таки соблюдаться, пишет ura.ru.

Коллега Беленкова Виктор Малеев отметил, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.

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