Стало известно, когда отменят масочный режим для россиян

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — цитирует главного санитарного врача «Комсомольская правда».
Попова уточнила, что носить средства защиты необходимо до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.
Аналогичную позицию ранее высказал академик РАН Юрий Беленков. По его наблюдениям, после отмены строгих ограничений многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но эти меры должны все-таки соблюдаться, пишет ura.ru.
Коллега Беленкова Виктор Малеев отметил, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.