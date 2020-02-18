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Здоровье

Стало известно, когда пойдет на спад уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Алтайском крае остается высоким, но не превышает средние многолетние показатели, сообщила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова в интервью программе «На первом плане. Барнаул».

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Специалист полагает, что ситуация с ОРВИ и гриппом стабилизируется к середине марта и ограничительные мероприятия, введенные Роспотребнадзором, снимут.

Нужно ли барнаульцам бояться коронавируса

Также Ирина Переладова рассказала, что коронавирусная инфекция потенциально может появиться и в Алтайском крае, но принимаются все меры, чтобы не допустить заражения жителей.

Главный эпидемиолог отметила, что все медицинские учреждения готовы к проникновению вируса на территорию края. Заготовлено достаточно медикаментов, масок.

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