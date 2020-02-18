Стало известно, когда пойдет на спад уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае

Специалист полагает, что ситуация с ОРВИ и гриппом стабилизируется к середине марта и ограничительные мероприятия, введенные Роспотребнадзором, снимут.
Нужно ли барнаульцам бояться коронавируса
Также Ирина Переладова рассказала, что коронавирусная инфекция потенциально может появиться и в Алтайском крае, но принимаются все меры, чтобы не допустить заражения жителей.
Главный эпидемиолог отметила, что все медицинские учреждения готовы к проникновению вируса на территорию края. Заготовлено достаточно медикаментов, масок.