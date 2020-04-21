Стало известно, когда пройдут первые испытания вакцины от Covid-19

По плану испытание вакцины пройдет в июне 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Однако клинические исследования начнутся только после разрешения этического комитета Минздрава и этического комитета при исследовательском центре.

Добровольцами стали здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний. Среди них нет военных, заключенных, а также беременных и кормящих женщин, рассказала научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Наталья Думченко.

Большая часть добровольцев — сотрудники «Вектора», в том числе и Думченко. За несколько дней до вакцинации всех добровольцев (их 60−70 человек) полностью обследуют: У них должны отсутствовать антитела к коронавирусу и заболевания.

Между тем разработка эффективной вакцины потребует от года до полутора лет, пишет bfm.ru.