Стало известно, когда россиянам ждать нового пика заболеваемости коронавирусом

По словам эксперта, в РФ пришел штамм дельта-плюс, который является более заразным. При этом, по словам Тимакова, люди не стремятся вакцинироваться и забывают о рисках, которые несет коронавирус.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Евгения Тимакова, в этой связи, когда во всем «провакцинированном мире» заболеваемость пойдет на спад, в РФ может произойти новый пик.

Врач подчеркнул, что в нашей стране от COVID-19 в сутки умирает более 700 человек, тогда как в других странах при такой же заболеваемости данный показатель составляет всего 10−15 человек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что темпы прироста количества заразившихся коронавирусной инфекцией в настоящий момент более высокие, чем осенью 2020 года, а число тяжелых больных также превышает уровень прошлого года.

Нагрузка на «скорую» в регионе уже сравнялась с осенним максимумом, но рост заболеваемости еще не достиг пика.