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Здоровье

Стало известно, когда в Барнауле откроется больница скорой медицинской помощи

В краевой клинической больнице, где обнаружили коронавирус, в течение недели должны завершить все работы по локализации и устранению очага инфекции. В начале следующей недели, больница должна заработать в прежнем режиме, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Хирургия. Врач.
Хирургия. Врач.
unsplash.com

Закрытие краевой больницы скорой медицинской помощи дало серьезную нагрузку на другие медучреждения. К оказанию экстренной помощи пациентам «горки» приступили Краевая клиническая больница и Федеральный центр травматологии и ортопедии. Также обязанности по ведению пациентов взяли другие больницы.

Часть медработников и пациентов перевели в ковидные госпитали. Тех, которых нельзя было перевести в другие учреждения, оставили в больнице скорой помощи и организовали лечение одновременно и основного и сопутствующего заболевания.

Напомним, в больнице скорой помощи было обнаружено 126 ковид-положительных. Из них 89 медработников.

Дмитрий Попов подчеркнул, что край подходит к первому этапу снятию ограничений. Для этого в регионе увеличили масштаб тестирования на коронавирус — сейчас в лабораториях проводится 170 тестов на 100 тыс. населения в день.

«Это в большей мере касается медицинских работников, поскольку больницы готовятся к оказанию плановой помощи населению, и мы не должны допустить второй волны», — сказал министр.

При этом точную дату возобновления плановой помощи Попов не назвал.

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