Стало известно, когда в России начнут производить первую вакцину от COVID-19

По плану промышленное производство начнется в сентябре, сообщает «Интерфакс».
НИЦЭМ работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания проходят в июне-августе.
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова.
Над выпуском вакцины также продолжают работать ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.
«Здесь (в „Векторе“ — прим.ред.) тоже период проведения клинических исследований начинается с июня, но включает еще сентябрь. Период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — также сентябрь 2020 года, и следом идет запуск в промышленное производство», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Питерский институт вакцин будет готов к промышленному производству в декабре 2020 года.