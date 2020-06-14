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Здоровье

Стало известно, когда в России начнут производить первую вакцину от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первую вакцину от коронавируса планируют выпустить этой осенью. Ее производством займется Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

По плану промышленное производство начнется в сентябре, сообщает «Интерфакс».

НИЦЭМ работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания проходят в июне-августе.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова.

Над выпуском вакцины также продолжают работать ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

«Здесь (в „Векторе“ — прим.ред.) тоже период проведения клинических исследований начинается с июня, но включает еще сентябрь. Период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — также сентябрь 2020 года, и следом идет запуск в промышленное производство», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Питерский институт вакцин будет готов к промышленному производству в декабре 2020 года.

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