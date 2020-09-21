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Здоровье

Стало известно, когда жителей Алтайского края будут прививать от коронавируса

В Алтайский край поступила первая партия вакцины от коронавируса, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

В первой партии всего 42 дозы. Это связано с особенностями транспортировки и хранения вакцины: необходимо наладить логистику и механизмы вакцинации.

Первыми будут привиты добровольцы из числа медицинских работников. Через несколько дней начнется вакцинация.

Ожидается, что еще 2000 доз поступит в край последующие две недели.

В первую очередь будут прививать работников образования и здравоохранения. Согласно сопроводительным документам к вакцине, иммунитет должен сформироваться как минимум на два года.

Между тем напомни, что в данный момент в регионе зафиксирован рост числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в крае ожидается увеличение числа заболевших коронавирусом. Как и сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, это связано с массовым выходом детей в школьные коллективы и окончанием сезона отпусков, уточнили в ведомстве.

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