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Здоровье

Стало известно, кому помогала алтайская чиновница Ирина Долгова с покупкой дорогостоящего лекарства

Дорогостоящее лекарство, приобретенное незаконно за счет бюджетных средств по указанию бывшего вице-премьера алтайского правительства Ирины Долговой, могло предназначаться для заместителя руководителя территориального управления ФОМС Дмитрия Андреева.

Ирина Долгова в наручниках.
Ирина Долгова в наручниках.
Скриншот видео СК

Такую версию выдвигает ГТРК «Алтай». Стоимость лекарства, положенного за счет краевого бюджета в порядке очереди исключительно льготникам, составляла около 204 тыс. рублей.

Именно эти данные сейчас проверяют следователи. Также они интересуются, не оказывала ли кому-либо аналогичную помощь Ирина Долгова через приказы своим подчиненным.

Напомним, ранее Ирина Долгова работала руководителем территориального управления ФОМС по Алтайскому краю, затем возглавляла краевой минздрав, а в новом правительстве Виктора Томенко она получила должность социального вице-губернатора.

Бывшего вице-премьера регионального правительства обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 286 УК РФ).

Долгова была задержана в краевой больнице, где проходила реабилитацию после своего увольнения, еще 18 сентября и заключена под стражу на два месяца решением Октябрьского районного суда.

Дмитрия Андреева также можно отнести к высокопоставленным краевым чиновникам, который вполне мог бы самостоятельно приобрести дорогостоящее лекарство.

Зарплата Андреева в 2017 году составляла в среднем 128 тыс. рублей в месяц.

Если версия ГТРК «Алтай» будет подтверждена, то его тоже могут привлечь к ответственности. Только если ранее он уже не начал сотрудничать со следствием.

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