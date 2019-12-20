Стало известно, кто стал лучшим врачом года в Алтайском крае

Второе место занял заведующий отделением анестезиологии-реанимации Первомайской центральной районной больницы Юрий Антонов, а третье — семейный врач городской поликлиники № 9 Барнаула Татьяна Климантова.
Медики также были награждены по номинациям. Так, лучшим врачом клинической лаборатории стала заведующая клинико-диагностической лабораторией Алтайского краевого онкологического диспансера Ирина Беленинова.
Звание лучшего травматолога-ортопеда 2019 года получил заведующий отделением травмы кисти краевой больницы скорой помощи Вячеслав Вигель.
Первым среди стоматологов стал врач стоматологической поликлиники № 1 Барнаула Геннадий Лебедев, а среди хирургов — заведующий кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев.
Диплом за создание нового метода лечения получили заведующий вторым травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Анатолий Бондаренко и травматолог-ортопед Андрей Меньшиков и заведующий кафедрой общей хирургии Алтайского медуниверситета Евгений Цеймах.
За победу в конкурсе все лауреаты получили денежные премии.