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Здоровье

Стало известно, кто стал лучшим врачом года в Алтайском крае

Минздрав Алтайского края подвел итоги конкурса «Лучший врач года». Победителем стал педиатр из Павловской центральной районной больницы Владимир Колыхалин, сообщают краевые власти.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Второе место занял заведующий отделением анестезиологии-реанимации Первомайской центральной районной больницы Юрий Антонов, а третье — семейный врач городской поликлиники № 9 Барнаула Татьяна Климантова.

Медики также были награждены по номинациям. Так, лучшим врачом клинической лаборатории стала заведующая клинико-диагностической лабораторией Алтайского краевого онкологического диспансера Ирина Беленинова.

Звание лучшего травматолога-ортопеда 2019 года получил заведующий отделением травмы кисти краевой больницы скорой помощи Вячеслав Вигель.

Первым среди стоматологов стал врач стоматологической поликлиники № 1 Барнаула Геннадий Лебедев, а среди хирургов — заведующий кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев.

Диплом за создание нового метода лечения получили заведующий вторым травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Анатолий Бондаренко и травматолог-ортопед Андрей Меньшиков и заведующий кафедрой общей хирургии Алтайского медуниверситета Евгений Цеймах.

За победу в конкурсе все лауреаты получили денежные премии.

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