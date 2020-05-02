Стало известно, могли ли россияне переболеть коронавирусом в начале года

Коронавируса нового типа в России не было до марта этого года, а значит россияне не могли переболеть им в январе — феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как передает ТАСС, в интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1» Попова высказалась на предмет того, что некоторые граждане РФ уверены в том, что они переболели COVID-19 в начале года.

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Также она заявила, что процесс выздоровления пациентов с коронавирусом занимает длительное время, а потому их число в стране растет медленно.

Между тем, ранее со ссылкой на главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову сообщалось, что карта распространения коронавируса в России, а также отсутствие тестов на ранней стадии пандемии могли свидетельствовать о том, что жители Сибири и Дальнего Востока переболели коронавирусной инфекцией нового типа сразу после вспышки в Китае.