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Здоровье

Стало известно о смертельной опасности коровьего молока для детей

Ученые назвали употребление коровьего молока наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии, пишет РИА Новости.

Молоко.
Молоко.
СС0

Эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год, исследование опубликовали в The British Medical Journal.

Они выяснили, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.

«С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха (tree nuts), но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось», — констатировали эксперты.

У большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией.

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