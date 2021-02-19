Стало известно о смертельной опасности коровьего молока для детей

Эксперты Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год, исследование опубликовали в The British Medical Journal.
Они выяснили, что на коровье молоко приходится около 26% таких смертей детей школьного возраста. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет.
«С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха (tree nuts), но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось», — констатировали эксперты.
У большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко пройдет по мере взросления, однако среди взрослых людей оно также является причиной более четверти смертей, вызванных пищевой анафилаксией.