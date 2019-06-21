Стало известно, от какого вида рака чаще всего умирают в России

В 2018 году в России зафиксировали самый высокий показатель смертности при раке поджелудочной железы — 39,9%. На втором месте — рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4%), на третьем — рак пищевода (29,9%), сообщает RT на русском.

При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких показатель летальности составил 21,9%. Также высокая смертность фиксируется при раке глотки — 17,3%.

Меньше всего умирают от рака кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также от рака щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. Всего в 2018 году на учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Самая высокая распространенность злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области: 3331 на 100 тыс. населения.