5 декабря
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Здоровье

Стало известно, почему после коронавируса возникают панические атаки

Коронавирусная инфекция может находиться в организме даже после тщательного лечения. Панические атаки начинают возникать уже после болезни. Об этом сообщает infoforme.ru.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Психологическая травма — первая причина панических атак после ковида. Обычно болезнь протекала тяжело, и пациенты боялись, что могут умереть.

Так, на фоне постоянного стресса нервная система начала давать сбой.

Тяжелая потеря

При этом во время коронавируса заболевали сразу несколько членов семьи, из которых не все выздоравливали.

Многие пациенты с паническими атаками винят себя за то, что не смогли уберечь от ковида близкого человека.

Бороться с таким явлением можно с помощью техник переключения внимания. Также лучшим решением будет обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что психотерапевт дала советы, как остановить паническую атаку.

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