17 октября
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Здоровье

Стало известно, почему после 30 лет становится труднее худеть

Специалист заявил, что из-за возрастных изменений людям после 30 становится труднее худеть, передает Lenta.ru.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

После 30 лет мышечная масса начинается сокращаться на восемь процентов каждые 10 лет.

Мышцы обычно сжигают калории, но чем их меньше, тем труднее худеть. При этом потеря мышц очень замедляет обмен веществ.

Еще одна важная причина - гормональные сбои. У девушек они могут происходить на протяжении всей жизни. Однако в период менопаузы из-за падения эстрогена на животе может скапливаться большое количество жира.

Если же у мужчин снижается уровень тестостерона, то это может вызвать неправильное распределение жира и мышц.

Часто люди не могут сбросить лишний вес из-за плохого сна. Отдых и похудение напрямую связаны, и если изматывать себя, то аппетит будет лишь расти.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появился первый выездной стоматологический комплекс.

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