Стало известно, почему российский «Спутник V» не регистрируют в Европе

Именно поэтому российский препарат не может пройти регистрацию, заявил представитель агентства Марко Кавалери, сообщает РИА Новости.
По его словам, на рассмотрении агентства находятся пять препаратов — российский «Спутник V», немецкий препарат CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac и препарат французской компании Sanofi Pasteur.
Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V».
«Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — отметил Кавалери.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января.
К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Регистрацию в ЕМА прошли только четыре вакцины — AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna.