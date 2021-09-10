Стало известно, почему российский «Спутник V» не регистрируют в Европе

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных по российской вакцине «Спутник V».

Именно поэтому российский препарат не может пройти регистрацию, заявил представитель агентства Марко Кавалери, сообщает РИА Новости.

По его словам, на рассмотрении агентства находятся пять препаратов — российский «Спутник V», немецкий препарат CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac и препарат французской компании Sanofi Pasteur.

Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V».

«Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — отметил Кавалери.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января.

К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Регистрацию в ЕМА прошли только четыре вакцины — AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna.