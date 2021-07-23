Новые данные об исследовании российских вакцин опубликуют осенью и в 2022 году

К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», ожидаются позже.

Так, в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по «КовиВаку», отмечает «Интерфакс».

Сейчас более 30% вакцинированных россиян ведут дневники самонаблюдения, Минздрав анализирует эту информацию, пишет bfm.ru.

Вакцины

В России идет вакцинация четырьмя препаратами от коронавируса — «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанный Центром имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

В России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида. Исследования вакцины будут вестись в двух петербургских НИИ — Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.