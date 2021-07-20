В России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС .

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в сообщении.

Исследования вакцины будут вестись в двух петербургских НИИ — Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, пишет bfm.ru.

Препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины.

Новая вакцина нацелена прежде всего на выработку клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям, пишет «Интерфакс».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции.

Российские вакцины

В настоящее время в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи; пептидная «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» Роспотребнадзора; цельновирионный «КовиВак» Центра имени Чумакова Российской академии наук.