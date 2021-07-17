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Здоровье

Российский премьер поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от ковида

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции, пишет «Российская газета».

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Это необходимо, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность, а также сформировать резерв.

Так как из-за повышенного спроса на вакцины отмечались некоторые задержки в доставке в регионы.

Ведомства должны будут доложить об итогах до 21 июля.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков объявил о нехватке вакцины от коронавируса в регионе. Также в Башкирии наблюдалась нехватка вакцин от коронавируса. О нехватке вакцин сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время правительственного видеоселекторного совещания о темпах вакцинации от СOVID-19. Он попросил вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от коронавируса в регион.

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