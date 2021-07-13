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Здоровье

Губернатор российского региона предупредил жителей о дефиците вакцины от ковида

Глава Орловской области Андрей Клычков объявил о нехватке вакцины от коронавируса в регионе.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

Он призвал записанных на прививки звонить в медучреждение и уточнять наличие препарата, чтобы не тратить время и не ходить впустую.

«Мы подошли к ситуации, когда вакцина заканчивается. Прошу всех, кто записан на вакцинацию, звонить в свои медицинские учреждения, чтобы не тратить время и не приходить впустую, потому что вынужден признать, что у нас всего на утро было 2,5 тыс. доз вакцины. Безусловно, её недостаточно», — сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.

Нехватка вакцины, как заверяет глава региона, связана с возросшим спросом на нее. На днях в Орловскую область ожидается поставка 9,8 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», пишет News.ru. Первый компонент вакцины получили более 124 тыс. жителей области, полностью вакцинированы 84 тыс. человек.

Ранее в Башкирии наблюдалась нехватка вакцин от коронавируса. Также о нехватке вакцин сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время правительственного видеоселекторного совещания о темпах вакцинации от СOVID-19. Он попросил вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от коронавируса в регион.

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