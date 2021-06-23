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Здоровье

В российском регионе наблюдается нехватка вакцин от коронавируса

Нехватка вакцины от коронавирусной инфекции наблюдается в Башкирии в связи с резким увеличением числа желающих привиться, сообщает «Интерфакс».

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

«Только за понедельник в республике ежедневное число тех, кто привился, выросло в шесть раз! Объемы вакцинации мы наращиваем. При этом понимаем, что возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, — большие очереди», — цитирует пресс-служба руководителя республики Радия Хабирова.

Ранее о нехватке вакцин сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время правительственного видеоселекторного совещания о темпах вакцинации от СOVID-19. Он попросил вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от коронавируса в регион.

Вице-премьер поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.

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