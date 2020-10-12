Стало известно, почему в Алтайском крае не всех контактных лиц тестируют на коронавирус

Жители Алтайского края все чаще жалуются на то, что им не делают тест на коронавирус, хотя они находились в прямом контакте с зараженными лицами. По федеральным методическим рекомендациям не все, кто контактировал с ковид-положительными, нуждаются в тестировании, объяснила заместитель руководителя Роспотребназора по региону Ульяна Калинина.

«К кругу контактных относятся члены семьи, которые проживают в одном помещении с лицом, у которого подтвердился коронавирус, — сказала Калинина. — А также коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете с зараженным. То есть это люди, которые находятся в близком контакте. Для остальных обязательны общие меры профилактики — социальное дистанцирование, чистые руки, масочный режим».

Контактных лиц, по словам Ульяны Калининой, не должны тестировать в первый день, процедура положена лишь на восьмой день.

Кроме того, федеральными документами предписано обязательное тестирование людей с внебольничными пневмониями и лиц 65+ с признаками гриппа и ОРВИ.

Если летом за сутки тестировали 2,5−3,5 тыс человек, в последние две недели — от 5,5 до 6 тыс. в сутки.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Клинические показания для теста определяет медицинский работник. Таким образом, сделать анализ без обращения к врачу в крае невозможно ввиду высокой загруженности лабораторий. Личные пожелания человека тут роли не играют.

«Если вы считаете себя контактным и считаете, что вас „пропустили“ и не учли, можно оставить сообщения об этом на телефоны горячих линий Роспотребнадзора, — сказала Ульяна Калинина. — Всю информацию регулярно перепроверяют сотрудники ведомства».

Телефоны Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43, (3852) 66−54−27. В случае загруженности линий можно оставить сообщение на электронной почте mail@22.rospotrebnadzor.ru.