Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Стало известно, почему в Алтайском крае растет количество тяжелых больных с COVID-19

В этом году снижается количество вновь выявленных внебольничных пневмоний, однако оно превышает прошлогодний показатель в три раза. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

«Характерная ситуация этого года — замещение бактериальных пневмоний вирусными. И их рост в летнее время, — сказал министр. — Этим обусловлено большое число пациентов с тяжелыми формами коронавируса».

Сейчас в крае 13% пациентов тяжелые, в крайне тяжелом состоянии — 3%, на искусственной вентиляции легких находятся 42 человека, более 300 нуждаются в кислородной поддержке.

Министр отметил, что у всех пациентов в тяжелом состоянии есть много сопутствующих заболеваний, в частности, болезни сердца и сахарный диабет. Это объясняет более длительное лечение. «Часто объем поражения легочной ткани доходит до 75%", — отметил Попов.

При этом госпитальная база, по словам министра, не испытывает сверхнагрузки, а часть коечного фонда выводится из особого режима и возвращается в привычный ритм работы.

Из 2099 ковидных коек занято 1253, то есть 60%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость