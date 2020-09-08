Стало известно, почему в Алтайском крае растет количество тяжелых больных с COVID-19

В этом году снижается количество вновь выявленных внебольничных пневмоний, однако оно превышает прошлогодний показатель в три раза. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Характерная ситуация этого года — замещение бактериальных пневмоний вирусными. И их рост в летнее время, — сказал министр. — Этим обусловлено большое число пациентов с тяжелыми формами коронавируса».

Сейчас в крае 13% пациентов тяжелые, в крайне тяжелом состоянии — 3%, на искусственной вентиляции легких находятся 42 человека, более 300 нуждаются в кислородной поддержке.

Министр отметил, что у всех пациентов в тяжелом состоянии есть много сопутствующих заболеваний, в частности, болезни сердца и сахарный диабет. Это объясняет более длительное лечение. «Часто объем поражения легочной ткани доходит до 75%", — отметил Попов.

При этом госпитальная база, по словам министра, не испытывает сверхнагрузки, а часть коечного фонда выводится из особого режима и возвращается в привычный ритм работы.

Из 2099 ковидных коек занято 1253, то есть 60%.