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Здоровье

Стало известно, придется ли россиянам платить за вакцину от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.
СС0

«Мы планируем, что вакцинация <…> будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — цитирует чиновника РИА Новости.

Что известно о вакцине от коронавируса

Ранее глава российского Минздрава объявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам Мурашко, массовую вакцинацию власти планируют запустить в октябре. Регистрация вакцины ожидается 10−12 августа, а разрешение на гражданский оборот планируется получить 15−16 августа.

В первую очередь прививки будут делать особым группам — медикам, учителям.

Директор Национального исследовательского центра Александр Гинцбург ранее рассказывал, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. Он уточнил, что любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

При этом сам Гинцбург протестировал разработанную его центром вакцину на себе в конце марта и заявил, что чувствует себя прекрасно.

Также клинические испытания вакцины от коронавируса начал проводить центр «Вектор». В данном случае завершить испытания планируется в сентябре. Производство этой вакцины может стартовать в октябре.

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