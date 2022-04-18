Стало известно, пробрался ли стелс-омикрон в Алтайский край

В Алтайском крае пока не выявили случаев заражения стелс-омикроном, сообщает « АиФ Алтай » со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

«Штамм „стелс-омикрон“ от больных новой коронавирусной инфекцией в регионе не установлен», — заявили в управлении.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 264 903 человека.

17 апреля подтвердился 151 новый случая заболевания ковидом, умерло шесть человек, 435 выздоровели.

Стелс-омикрон

Стелс-омикрон можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса, а также бессонница и сильная головная боль.

«Стелс» с английского как «скрытый, невидимый». Его сложно отличить от других штаммов, при этом распространяется он в 1,5 раза быстрее сверхзаразного омикрона.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Штамм способен дать серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, почки, печень, легкие.

Лекарство

18 апреля стартовали исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, сообщает РБК.

Речь идет о препарате под названием «Гамковимаб». Он предназначен для ранней терапии COVID-19 и эффективен и в борьбе со стелс-вариантом штамма «омикрон».

«Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и «стелс-вариант», — объяснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Новая волна

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил «Известиям», что россиянам стоит ждать новую волну заболеваемости через полтора месяца — к началу лета.

К июню у части людей снизится иммунный ответ, а омикрон и его виды спровоцируют повторное заболевание, полагает эксперт.