Стало известно, сколько будут доплачивать молодым врачам в Алтайском крае

С 1 июля вступил в силу закон о статусе медицинского работника . Документ разработали по поручению губернатора Виктора Томенко, чтобы привлечь в здравоохранение больше молодёжи.

Что изменится для алтайских медработников

1. Ежемесячная выплата фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов неотложной медицинской и доврачебной помощи:

за первый год работы — 6000 рублей в месяц,

за второй год работы — 9000 рублей в месяц,

за третий год работы — 15000 рублей в месяц.

Фельдшеры «скорой помощи» ЦРБ Топчихи. zdravalt.ru

2. Ежемесячная выплата врачам-терапевтам участковым и врачам-педиатрам участковым:

за первый год работы — 9000 рублей в месяц,

за второй год работы — 13500 рублей в месяц,

за третий год работы — 22500 рублей в месяц.