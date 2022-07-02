Стало известно, сколько будут доплачивать молодым врачам в Алтайском крае

Что изменится для алтайских медработников
1. Ежемесячная выплата фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов неотложной медицинской и доврачебной помощи:
за первый год работы — 6000 рублей в месяц,
за второй год работы — 9000 рублей в месяц,
за третий год работы — 15000 рублей в месяц.
2. Ежемесячная выплата врачам-терапевтам участковым и врачам-педиатрам участковым:
за первый год работы — 9000 рублей в месяц,
за второй год работы — 13500 рублей в месяц,
за третий год работы — 22500 рублей в месяц.
Важно
Для получения выплат медработник должен быть впервые трудоустроен в краевую государственную медицинскую организацию на указанные должности не ранее 1 июля 2022 года и не позднее шести месяцев с даты получения допуска к профессиональной деятельности.