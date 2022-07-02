2 июля
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Здоровье

Стало известно, сколько будут доплачивать молодым врачам в Алтайском крае

С 1 июля вступил в силу закон о статусе медицинского работника. Документ разработали по поручению губернатора Виктора Томенко, чтобы привлечь в здравоохранение больше молодёжи.

Врачи.
Врачи.
Анна Зайкова.

Что изменится для алтайских медработников

1. Ежемесячная выплата фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов неотложной медицинской и доврачебной помощи:

за первый год работы — 6000 рублей в месяц,

за второй год работы — 9000 рублей в месяц,

за третий год работы — 15000 рублей в месяц.

Фельдшеры &quot;скорой помощи&quot; ЦРБ Топчихи.
Фельдшеры «скорой помощи» ЦРБ Топчихи.
zdravalt.ru

2. Ежемесячная выплата врачам-терапевтам участковым и врачам-педиатрам участковым:

за первый год работы — 9000 рублей в месяц,

за второй год работы — 13500 рублей в месяц,

за третий год работы — 22500 рублей в месяц.

Важно

Для получения выплат медработник должен быть впервые трудоустроен в краевую государственную медицинскую организацию на указанные должности не ранее 1 июля 2022 года и не позднее шести месяцев с даты получения допуска к профессиональной деятельности.

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