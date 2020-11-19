Путину доложили, сколько вакцины «Спутник V» выпустят в России до конца года

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту страны Владимиру Путину о том, как складывается ситуация с производством вакцины от COVID-19 в России. Напомним, 18 ноября глава государства провел совещание с членами правительства и губернаторами на тему пандемии.

Голикова пояснила, что с момента госрегистрации «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 тыс. доз вакцины.

«По сегодняшней информации, на производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, и мы ждём существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот. Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят нам о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре — 2,2 миллиона», — рассказала Голикова президенту.

По словам Голиковой, в стране сейчас развернуто более 268 тыс. ковидных коек. Почти 147,5 тыс. оснащены подачей кислорода, почти 31 тыс. — искусственной вентиляцией легких. К 17 ноября, по стране был занят почти 81% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Алтайский край в эту группу пока не входит.