Путину доложили, сколько вакцины «Спутник V» выпустят в России до конца года

Голикова пояснила, что с момента госрегистрации «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 тыс. доз вакцины.
«По сегодняшней информации, на производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, и мы ждём существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот. Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят нам о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре — 2,2 миллиона», — рассказала Голикова президенту.
По словам Голиковой, в стране сейчас развернуто более 268 тыс. ковидных коек. Почти 147,5 тыс. оснащены подачей кислорода, почти 31 тыс. — искусственной вентиляцией легких. К 17 ноября, по стране был занят почти 81% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Алтайский край в эту группу пока не входит.