Стало известно, сколько жителей Барнаула уже имеют антитела к COVID-19

В Барнауле к 13 ноября положительные результаты получены у 30,5% пациентов, прошедших тестирование на антитела класса G к SARS-CoV-2. Такую информацию распространила в пятницу компания «Инвитро», которая осуществляет тестирование по всей стране.

В своем пресс-релизе компания подчеркивает, что в ноябре антитела были выявлены у 38,8% тестируемых россиян. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе — 17,9%.

В Барнауле в мае этот показатель составлял всего 3,5%.

«Большой интерес представляет статистика последних двух недель. С начала ноября количество положительных результатов на антитела класса G в Барнауле стало резко увеличиваться. Среднесуточный показатель положительных тестов за первые 10 дней ноября достиг 60%. Так как иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21−28 дней после контакта с вирусом, можно говорить о том, что все эти люди переболели COVID-19 в сентябре-октябре, когда были значительно ослаблены карантинные меры», — отмечают в «Инвитро».

Главный врач компании «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подчеркнул: «Мы видим рост числа положительных тестов на антитела во всех регионах Сибири».

По его словам, это вполне закономерно.

Андрей Поздняков,

главный врач компании «Инвитро-Сибирь»:

Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, количество заразившихся увеличивается, система здравоохранения работает с перегрузкой. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета.





