В Барнауле льготникам начали выдавать электронные рецепты

В Барнауле с 1 августа начнут выписывать электронные рецепты, сообщает минздрав Алтайского края . Первой это начала делать городская поликлиника № 7, а получить лекарства можно будет в аптеке № 132.

Электронные рецепты будут выписывать региональным и федеральным льготникам без их оформления на бумаге. Пациенту после этого нужно будет просто прийти с аптеку со СНИЛС, где в базе уже будет содержаться информация о том, какое лекарство выдать.

Адреса аптеки № 132:

пр. Ленина , 87,

87, ул. А. Петрова , 124,

124, пр. Красноармейский , 131,

131, ул. Советской Армии , 50,

50, ул. Германа Титова , 21,

21, ул. Калинина , 18,

18, пр. Социалистический , 130.

Ежегодно в крае выписывается около 2 млн льготных и бесплатных рецептов, сообщает минздрав. Переход на электронную систему позволит снизить затраты, которые уходят на печать документа, и сэкономить время приема.

Внедрение электронных рецептов ведется по поручению президента по внедрению Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.