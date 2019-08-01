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Здоровье

В Барнауле льготникам начали выдавать электронные рецепты

В Барнауле с 1 августа начнут выписывать электронные рецепты, сообщает минздрав Алтайского края. Первой это начала делать городская поликлиника № 7, а получить лекарства можно будет в аптеке № 132.

Аптека.
Аптека.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Электронные рецепты будут выписывать региональным и федеральным льготникам без их оформления на бумаге. Пациенту после этого нужно будет просто прийти с аптеку со СНИЛС, где в базе уже будет содержаться информация о том, какое лекарство выдать.

Адреса аптеки № 132:

  • пр. Ленина, 87,
  • ул. А. Петрова, 124,
  • пр. Красноармейский, 131,
  • ул. Советской Армии, 50,
  • ул. Германа Титова, 21,
  • ул. Калинина, 18,
  • пр. Социалистический, 130.

Ежегодно в крае выписывается около 2 млн льготных и бесплатных рецептов, сообщает минздрав. Переход на электронную систему позволит снизить затраты, которые уходят на печать документа, и сэкономить время приема.

Внедрение электронных рецептов ведется по поручению президента по внедрению Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

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