В Барнауле льготникам начали выдавать электронные рецепты

Электронные рецепты будут выписывать региональным и федеральным льготникам без их оформления на бумаге. Пациенту после этого нужно будет просто прийти с аптеку со СНИЛС, где в базе уже будет содержаться информация о том, какое лекарство выдать.
Адреса аптеки № 132:
- пр. Ленина, 87,
- ул. А. Петрова, 124,
- пр. Красноармейский, 131,
- ул. Советской Армии, 50,
- ул. Германа Титова, 21,
- ул. Калинина, 18,
- пр. Социалистический, 130.
Ежегодно в крае выписывается около 2 млн льготных и бесплатных рецептов, сообщает минздрав. Переход на электронную систему позволит снизить затраты, которые уходят на печать документа, и сэкономить время приема.
Внедрение электронных рецептов ведется по поручению президента по внедрению Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.