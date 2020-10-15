Ставшая главой села уборщица заявила, что Собчак заразила ее ковидом

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать. В школу сообщили. Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37 и 2 температура. Я вообще в панике», — сумбурно рассказала Удгодская.
Также бывшая уборщица заявила, что журналисты мешают ее работе.
Собчак брала интервью у главы Повалихинского сельского поселения Марины Удгодская 8 октября.
Ранее «Подъем» со ссылкой на свой источник писал, что Собчак заразилась коронавирусом и перешла на дистанционный формат работы, пишет polit.ru.
Аналогичную информацию публиковал Mash.
Выборы
На выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области победила уборщица Марина Удгодская.
По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, ее оппонент и начальник — 34,04%.
В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Угодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.
В итоге Марина Удгодская была избрана главой поселения и с 1 октября вступит в свои полномочия.