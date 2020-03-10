Стесняюсь спросить: уролог ответил на 5 деликатных женских вопросов

Опущения органов малого таза, возрастные изменения или физиологические особенности половых органов, рак почки, мочевого пузыря и их последствия — это темы, о которых женщинам больно и неудобно говорить. Но очень важно знать, что медицина развивается и врачи успешно справляются как с деликатными эстетическими проблемами, так и с самыми сложными и неприятными заболеваниями. Операции становятся все более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет вернуть женщину к полноценной жизни, в том числе интимной, в кратчайшие сроки.

О возможностях современной урологии, онкологии и интимной пластики рассказал Павел Андреевич Гаврилов, уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман».

А если «там» некрасиво…

— Современная пластическая хирургия направлена на красоту женщины не только там, где это видно окружающим: стройный силуэт, точеный профиль, эффектная грудь, чувственные губы. Но и там, где эстетика скрыта от глаз посторонних, но так важна для самоощущения и гармоничной жизни — в интимной зоне.

Команда опытных специалистов «Клиники Пасман» Фото из архива «Клиники Пасман»

Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Павел Андреевич. — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться, совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически.

Среди популярных операций и манипуляций:

возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических ( инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;

инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов; увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при аноргазмии ( отсутствия оргазма) с помощью уколов;

отсутствия оргазма) с помощью уколов; восстановление девственной плевы.

А если рак почки…

— Женщины должны знать, что многие урологические и онкологические заболевания, которые звучат как приговор, таковыми не являются, успешно лечатся, и после них можно вернуться к полноценной жизни, — говорит Павел Андреевич Гаврилов. — Если мы оперируем рак почки на I, II и даже III стадии, можно вылечить человека — прогноз в таком случае очень хороший. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шанс сохранить почку. Операции эти мы выполняем лапароскопически — через небольшие проколы, без больших разрезов (как при полостной операции). Восстановление после такого вмешательства происходит намного быстрее и легче, эстетика не страдает.

Бывают опухоли такого размера, что мы убираем их с частью почки, и при этом сохраняем орган. Если опухоль больше 4 см или находится рядом с крупными сосудами, делаем нефрэктомию (удаление) почки также лапароскопически, лишь в конце операции делаем небольшой разрез для удаления органа.

А если рак мочевого пузыря…

— Мы делаем все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно: заболевание долго никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях — тогда приходится удалять мочевой пузырь. Когда пациенты слышат об удалении, впадают в отчаяние, потому что в их сознании сразу всплывают картинки человека с трубками-дренажами, мешочками для мочи, инвалидность, стыд, страх. Иногда без этого не обойтись, но только иногда. Мы выполняем операции Штрудера: удаляем орган и заменяем его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков — человек живет как прежде. Операция выполняется лапароскопически, без разрезов.

А если уже живу с дренажами и мочеприемниками?

— Мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к нормальной жизни.

А если опущение половых органов и недержание мочи?

— При опущении половых органов после родов, гинекологических операций и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи: мы делаем пластику, устраняем проблемы с мочеиспусканием, восстанавливаем структуру половой щели — это красиво, естественно, комфортно. Женщина довольна, муж доволен — продлен период активной, молодой, здоровой сексуальной жизни.

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-30-53. Наш менеджер согласует удобное для вас время и дату консультации.

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