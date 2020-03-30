Столичные медики заметили снижение агрессивности Covid-19

Это весьма благоприятный прогноз, уверен профессор. Шумилов считает, что спад распространения инфекции произойдет в течение месяца.

Ранее примерно те же сроки по спаду приводил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, который заявил, что вспышка должна утихнуть в конце апреля — начале мая. Согласилась с ним и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Прогноз китайцев

В свою очередь прогнозами о спаде пандемии поделились и китайские ученые. Так, эксперт из шанхайской больницы «Хуашань» Чжан Вэньхуна считает, что это произойдет не раньше октября.

Данные

По данным на 29 марта, в России коронавирусом заражены более 1500 человек, скончались 9 человек — известно о шести летальных исходах в Москве и по одному — в Оренбурге, Пскове и Санкт-Петербурге.