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Здоровье

Столичный мэр призвал к самоизоляции и удаленке некоторых жителей Москвы

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве пенсионеров и горожан с хроническими болезнями попросили быть аккуратнее и самоизолироваться, написал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Twitter.com.

«По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия», — пояснил мэр.

Градоначальник призвал часть москвичей из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками. По возможности — не выходить из дома.

Работающим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск.

При выходе за покупками необходимо надеть маску и перчатки. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.

Собянин также попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционный режим работы, пишет Lenta.ru.

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за последние три недели утроилось, ранее заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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