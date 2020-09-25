Столичный мэр призвал к самоизоляции и удаленке некоторых жителей Москвы

«По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия», — пояснил мэр.
Градоначальник призвал часть москвичей из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками. По возможности — не выходить из дома.
Работающим гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленку или взять отпуск.
При выходе за покупками необходимо надеть маску и перчатки. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.
Собянин также попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционный режим работы, пишет Lenta.ru.
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за последние три недели утроилось, ранее заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».