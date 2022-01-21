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Здоровье

Стоматолог назвал «дедовские» методы лечения, которые только добьют зубы

В стоматологической сфере есть устаревшие методы лечения, которые могут лишь усугубить состояние зубов. Об этом «Медикфоруму» рассказал доктор Антон Хмаренко.

Динозавр. Зубы.
Динозавр. Зубы.
CC0

Например, безнадежно устарел (более того, во многих странах это запрещено) резорцин-формалиновый метод и прочие цементные вариации лечения каналов.

Использование ватных валиков вместо коффердама — изоляционного латексного платочка с отверстием для зуба (он позволяет оградить зуб и его каналы от слюны или крови, а человека от риска проглотить лекарства).

Потеряла актуальность установка металлокерамических или металлопластмассовых коронок с напылением, а также восстановления чрезмерно разрушенного зуба с помощью пломбировочного материала.

«Если стоматолог делает это, ему пора на пенсию. Или дедовские ретро-методы, которые окончательно подорвут здоровье зубов», — уверен медик.

Ранее стоматолог-ортопед рассказал, что нужно поменять в образе жизни, чтобы реже обращаться к зубному.

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