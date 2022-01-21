Стоматолог назвал «дедовские» методы лечения, которые только добьют зубы

Например, безнадежно устарел (более того, во многих странах это запрещено) резорцин-формалиновый метод и прочие цементные вариации лечения каналов.
Использование ватных валиков вместо коффердама — изоляционного латексного платочка с отверстием для зуба (он позволяет оградить зуб и его каналы от слюны или крови, а человека от риска проглотить лекарства).
Потеряла актуальность установка металлокерамических или металлопластмассовых коронок с напылением, а также восстановления чрезмерно разрушенного зуба с помощью пломбировочного материала.
«Если стоматолог делает это, ему пора на пенсию. Или дедовские ретро-методы, которые окончательно подорвут здоровье зубов», — уверен медик.
Ранее стоматолог-ортопед рассказал, что нужно поменять в образе жизни, чтобы реже обращаться к зубному.