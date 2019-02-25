Стоматологи клиники «РЖД-медицина» Барнаула рассказали, как сделать зубы ровными

Сегодня отделение ортопедической стоматологии клиники « РЖД-медицина » г. Барнаула оказывает полный спектр стоматологических услуг — от первичного осмотра и клинических анализов до высокоточной диагностики и лечения. В основе работы специалистов-стоматологов — современные методы оказания медицинской помощи.

Исправить все

— В каком возрасте рекомендуется исправлять неровные зубы?

Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов:

— Мы советуем решать ортодонтические проблемы независимо от того, когда они обнаружены. У ортодонтического лечения нет возрастных ограничений — неровные зубы исправляют в любом возрасте. Даже в зрелом возрасте неправильный прикус и неровные зубы, помимо эстетической неудовлетворенности, способны доставить пациенту массу хлопот: вызывать серьезную зубную и головную боль.

— Каким образом диагностируют ортодонтические заболевания?

— Мы проводим самые современные исследования, включая ортопантомографию и компьютерную томографию, просчитываем параметры лечения на диагностических моделях, чтобы оно было более точным.

Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов. Анна Зайкова

— Какие инструменты при лечении вы используете?

— Врачи-ортодонты клиники «РЖД-медицина» используют в работе современные брекет-системы и, конечно, осуществляют индивидуализированный подход к пациентам.

Брекет — это просто инструмент, а качество лечения зависит от точной диагностики и построения плана лечения для каждого пациента.

— Как выбрать брекеты?

— Выбор брекет-системы остается за пациентом: это может быть «бюджетный» вариант или более дорогостоящий. Например, брекеты Ormco (и их разновидность Damon) мы успешно используем более десятка лет и зачастую рекомендуем именно их. Эти брекеты не требуют постоянного подтягивания и коррекции, лечение будет комфортным.

Керамические системы более эстетичны, чем металлические. Современные лингвальные системы и вовсе незаметны для окружающих, поскольку крепятся с обратной стороны зубов. Они изготавливаются индивидуально.

— В области ортодонтии появились какие-то новшества?

Самое последнее слово ортодонтии — использование мини-имплантов в качестве дополнительной опоры для брекет-системы. Это не громоздкие лицевые маски, которые были раньше. Сейчас импланты крепятся под местной анестезией и не ощущаются пациентом.

Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов. Анна Зайкова

Пациентоориентированность и новейшее оборудование

— Чем отличается клиника «РЖД-медицина» г. Барнаула в плане удобства для пациентов?

Заведующий отделением ортопедической стоматологии , специалист в области имплантологии Александр Новиков:

— Стоматологическое отделение нашей клиники — многофункциональное, что позволяет работать с пациентами комплексно. Удобство для пациентов заключается в том, что терапевтическое, ортопедическое и хирургическое подразделения, ортодонтия и зуботехническая лаборатория — все находится в одном здании, и дополнительно куда-то ходить не надо, все сделают на месте.

Мы оказываем как высокотехнологичную помощь, так и стандартные процедуры -профессиональную чистку зубов, лечение кариеса и осложнений, проводим пародонтологическое лечение.

Врачи в нашей клинике работают слаженной командой и оперативно могут дать друг другу консультацию.

— Каким оборудованием оснащена клиника?

— В распоряжении наших врачей самое современное оборудование — компьютерный томограф, ортопантомограф, визиограф для прицельных снимков и многое другое.

Заведующий отделением ортопедической стоматологии Александр Новиков. Фото предоставлено рекламодателем

Все операции по имплантации, по сложному удалению и костной пластике проводятся с использованием оптического оборудования немецких марок Carl Zeiss и Heine, которое способно многократно увеличивать изображение, что повышает точность хирургического вмешательства. В нашей клинике мы используем современные системы имплантации: Ankylos (Германия) и Alfa-Bio (Израиль).

В арсенале клиники есть центрифуга для выделения тромбоцитарной массы из собственной крови пациента (PRP-технология). С ее помощью любое заживление после оперативного вмешательства происходит гораздо быстрее и качественнее.

— Как идет работа с пациентом?

— Каждому пациенту составляют индивидуальный план лечения. Сегодня клиника ориентирована на все слои населения и любые финансовые возможности. Мы предложим пациенту несколько вариантов лечения — от стандартных съемных протезов до металлокерамики и новейших, наиболее биосовместимых безметалловых конструкций из пресс-керамики Е-мах, оксида циркония, а также виниры.

— Как проходят операции?

— Операции проводятся щадящим методом под местной анестезией. Иногда они длятся несколько часов, но благодаря современным качественным импортным препаратам и профессионализму врачей пациент не испытывает боли и дискомфорта.

Стоматология клиники «РЖД-медицина» Анна Зайкова

Стоматологи железнодорожной больницы смогут удалить самые сложные, неправильно лежащие зубы, а при полном их отсутствии помогут реабилитировать пациента с помощью имплантации и протезирования.

Для здоровья и красоты

— Чем отличается процедура отбеливания в вашей клинике от других?

Врач клиники «РЖД-медицина» Яна Черноиванова:

— Новые технологии позволяют не только вылечить самые сложные зубные заболевания, но и сделать улыбку поводом для гордости. У нас есть самая современная на сегодняшний день система отбеливания Zoom 4. Она мощная и безопасная.

С ее помощью отбеливание становится щадящей процедурой, позволяющей максимально снизить нагрузку на зубы. Содержание перекиси водорода в геле для отбеливания — всего 25%, что на 10% ниже, чем в других системах.

Врач стоматолог клиники «РЖД-медицина» Яна Черноиванова. Анна Зайкова

— Как именно проходит процедура?

— Сначала пациент проходит профессиональную чистку зубов (убирается налет и отложения), затем изготавливается индивидуальная капа со специальным гелем, минерализующим и укрепляющим эмаль. Сам сеанс отбеливания длится один час, аппарат воздействует холодным светом.

— Насколько можно отбелить зубы?

— На 3−8 тонов. Причем можно отбелить даже генетически желтые зубы.

— Подойдет ли это людям с повышенной чувствительностью зубов?

— Да. Именно благодаря тому, что мы готовим зубы к процедуре. После отбеливания мы также выписываем защитный гель и на несколько дней назначаем «бесцветную» диету — употребление продуктов без красителей. При должном уходе эффект отбеливания продержится годами.

Стоматология клиники «РЖД-медицина» Анна Зайкова