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Здоровье

Стоматологи выяснили, почему спорт пагубно влияет на зубы

Британские стоматологи пришли к выводу, что состояние зубов у спортсменов в среднем хуже, чем у обычных людей, хотя спортсмены уделяют достаточное внимание уходу за ними.

Стоматолог, лечение зубов.
Стоматолог, лечение зубов.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Причиной этого оказывается частое употребление спортсменами энергетических напитков, батончиков и гелей с высоким содержанием сахара.

Результаты показали, что 94% спортсменов постоянно чистят зубы два раза в день (у обычных людей этот показатель составляет 75%), однако у 44% спортсменов регулярно встречаются стоматологические заболевания, тогда как среди обычных людей это происходит лишь у 21%.

«Мы обнаружили, что большинство спортсменов в нашем исследовании уже имеют хорошие привычки, связанные со здоровьем полости рта, поскольку они чистят зубы два раза в день, регулярно посещают стоматолога, не курят и придерживаются здоровой диеты. Однако они часто используют спортивные напитки, энергетические гели и батончики во время тренировок и соревнований. Сахар в этих продуктах увеличивает риск разрушения зубов, а их кислотность увеличивает риск эрозии. Это может способствовать высокому уровню разрушения зубов и кислотной эрозии, которые мы наблюдали во время стоматологических осмотров», — рассказал Джулия Галахер, один из исследователей.

В исследовании приняли участие 352 спортсмена обоих полов, занимающихся 11 различными видами спорта, пишет polit.ru.

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