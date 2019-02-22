Стоматологи клиники «РЖД-медицина» Барнаула рассказали, как бережно отбелить зубы

Сегодня отделение ортопедической стоматологии Железнодорожной клинической больницы — это полный спектр стоматологических услуг — от первичного осмотра и анализов до точной диагностики и лечения.

Для здоровья и красоты

Врач Железнодорожной клинической больницы Яна Черноиванова.

— Чем отличается ваша процедура отбеливания в вашей клинике от других?

— Новые технологии позволяют не только вылечить самые сложные зубные заболевания, но и сделать улыбку поводом для гордости. У нас есть самая передовая на сегодняшний день система отбеливания Zoom 4. Она мощная и безопасная.

С ее помощью отбеливание становится щадящей процедурой, позволяющей максимально снизить нагрузку на зубы. Содержание перекиси водорода в геле для отбеливания — всего 25%, на 10% ниже, чем в других системах.

Врач стоматолог клиники «РЖД-медицина» Яна Черноиванова. Анна Зайкова Стоматология клиники «РЖД-медицина» Анна Зайкова

— Как именно проходит процедура?

— Сначала пациент проходит профессиональную чистку зубов (убирается налет и отложения), затем изготавливается индивидуальная капа со специальным гелем, минерализующим и укрепляющим эмаль. Сам сеанс отбеливания длится один час, аппарат воздействует холодным светом.

— Насколько можно отбелить зубы?

— На 8−12 тонов. Причем, можно отбелить даже генетически желтые зубы.

— Подойдет ли это людям с повышенной чувствительностью зубов?

— Да. Именно благодаря тому, что мы готовим зубы к процедуре. После отбеливания мы также выписываем защитный гель и на несколько дней назначаем «бесцветную» диету — употребление продуктов без красителей. При должном уходе эффект отбеливания продержится годами.

Новейшее оборудование

Заведующий отделением ортопедической стоматологии, специалист в области имплантологии Александр Новиков.

Заведующий отделением ортопедической стоматологии Александр Новиков. Фото предоставлено рекламодателем

— Чем отличается ваша клиника в плане удобства для пациентов?

— Стоматологическое отделение Железнодорожной больницы — многофункциональная клиника, которая имеет возможность работы с пациентами комплексно.

Удобство для пациентов заключается в том, что терапевтическое, хирургическое отделение, ортодонтия и зуботехника — все находится в одном здании, и дополнительно куда-то ходить не надо, все сделают на месте.

— Каким оборудованием пользуются врачи в клинике?

— Клиника располагает самым современным оборудованием — компьютерный томограф, ортопантомограф, визиограф для прицельных снимков и др.

Все операции по имплантации, по сложному удалению и костной пластике проводятся с использованием оптического оборудования, которое способно увеличивать в несколько раз и многократно повышает точность хирургического вмешательства.

Стоматология клиники «РЖД-медицина» Анна Зайкова

В арсенале клиники есть и центрифуга для выделения тромбоцитарной массы из собственной крови пациента. С ее помощью любое заживление после оперативного вмешательства происходит в разы быстрее и качественнее.

Врачи в нашей клинике работают слаженной командой и оперативно могут дать друг другу консультацию.

Помимо высокотехнологичной помощи в отделении есть и стандартные процедуры — профессиональная чистка, лечение кариеса и осложнений, пародонтологическое лечение.

— Как идет работа с пациентом?

— Каждому пациенту составляют индивидуальный план лечения. Сегодня клиника ориентирована на все слои населения и любые финансовые возможности. Мы предложим пациенту несколько вариантов лечения — от стандартных съемных протезов до металлокерамики и новейших наиболее биосовместимых безметалловых конструкций.

Стоматология клиники «РЖД-медицина» Фото предоставлено рекламодателем

— Как проходят операции?

— Операции проводятся щадящим методом под местной анестезией. Иногда они длятся больше четырех часов, но благодаря современным качественным импортным препаратам и профессионализму врачей пациент не испытывает боли и дискомфорта.

Стоматологи железнодорожной больницы помогут в самых сложных случаях неправильно лежащих зубов и даже при полном их отсутствии в любом возрасте.

Исправить все

Врач-ортопед Железнодорожной клинической больницы Илья Свинухов.

Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов. Анна Зайкова

— Можно ли в зрелом возрасте исправить неровные зубы?

— Мы советуем решать ортодонтические проблемы независимо от того, когда они обнаружены. Даже в зрелом возрасте неправильный прикус и неровные зубы помимо эстетической неполноценности способны доставить массу хлопот: может появиться серьезная зубная и головная боль.

У ортодонтического лечения нет возрастных ограничений — неровные зубы исправляют и в 50 лет, но качественнее и быстрее этот процесс пройдет в более молодом возрасте.

— Какие инструменты вы используете?

— Работу врачей-ортодонтов железнодорожной больницы отличает использование современных брекет-систем и индивидуальный подход к пациентам.

Но брекет — это просто инструмент, а качество лечения зависит от точной диагностики и построения плана лечения.

— Каким образом диагностируют ортодонтические заболевания?

— Мы проводим самые современные исследования, включая ортопантомограмму и компьютерную томограмму, просчитываем параметры лечения на диагностических моделях, чтобы оно было более точным.

Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов. Анна Зайкова Врач-ортодонт клиники «РЖД-медицина» г. Барнаула Илья Свинухов. Анна Зайкова Стоматология клиники «РЖД-медицина» Анна Зайкова

— Как выбрать брекеты?

— Выбор брекет-системы остается за пациентом: бюждетный ли это вариант или более дорогостоящий. Впрочем, есть, например, брекеты Ormco (и их разновидность Damon), которые успешно используются более десятка лет, мы рекомендуем именно их.

Они не требуют постоянного подтягивания и коррекции, лечение будет комфортным.

Керамические системы более эстетичные, чем металлические. Современные лингвальные системы и вовсе незаметны для окружающих, поскольку крепятся с обратной стороны зубов. Они изготавливаются индивидуально.

— В области ортодонтии появились какие-то новшества?— Самое последнее слово ортодонтии — использование мини-имплантов в качестве дополнительной опоры для брекет-системы. Это не громоздкие лицевые маски, которые были раньше. Сейчас импланты крепятся под местной анестезией и не ощущаются пациентом.

Стоматология клиники «РЖД-медицина» Фото предоставлено рекламодателем