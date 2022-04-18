«Карролит»: стоматология с плюсом от создателей клиники «Крокус»

Во-первых, там уже в полном объеме работает косметология: ботулинотерапия, контурная пластика, биоревитализации, пилинги, чистки, кортексил-терапия. Это современная клеточная технология, позволяющая из собственной крови пациента получать плазму с высокой концентрацией жизнеспособных тромбоцитов.
Технология PRP (Platelet Rich Plasma) давно известна на рынке эстетической медицины. PRP-терапия завоевала популярность благодаря прекрасному лечебному и омолаживающему эффекту.
Во-вторых, в клинике работают «гуру» стоматологии, которые отвечают за ровные и красивые улыбки. Любая проблема с зубами и деснами может быть решена быстро и качественно.
- коронки и виниры;
- лечение зубов и каналов, а также гигиенические чистки;
- лечение заболеваний десен;
- брекеты и элайнеры;
- имплантация;
- «Улыбка молодости».
«Улыбка молодости» — это ваша новая улыбка всего на четырех имплантах. Мы устанавливаем от четырех до шести имплантов в челюсть и затем крепим протез. Протез, который не надо приклеивать или снимать. С которым вы можете уже к вечеру жевать твердую пищу. С которым вы будете всегда себе нравиться. С которым захочется всегда улыбаться.
Также в клинике есть компьютерный томограф для снимков высокой точности. Принимаем пациентов как нашего центра, так и делаем снимки для пациентов других клиник.
Знакомая команда
Клиника новая, знакомые врачи. Команда «Крокуса» работает максимально слаженно, быстро и качественно, сохраняя зубы, нервы, деньги, время.
Исключительная чистота
Мы строили новую клинику, зная, что нужно врачу для работы высокого профессионального уровня и что нужно, в первую очередь, пациенту.
В новой клинике помещения улучшенного формата соответствуют высшему уровню предоставления медицинских услуг: кондиционирование не пропускает микробы с улицы и максимально удаляет запах стоматологии, а бесшовная отделка сохраняет стерильность помещения.
Новые вершины
Карролит — это кристалл. Чистый и красивый. Такой же, как уровень наших услуг. Такой же, как здоровье и эстетика наших пациентов. В новой клинике мы предлагаем услуги косметолога, чтобы заботиться не только о вашем здоровье, но и о красоте.
Гончаров Станислав Александрович, главврач:
Мы стремились создать не просто стоматологию, а пространство для здоровья и красоты каждого нашего пациента.
Эта клиника создана опытными врачами, располагается в ЖК «Столичный» (что удобно для многих пациентов).
Carrolit
Стоматология с плюсом
пн-сб: 08.00−20.00
вс: выходной
Адрес: ул. 1905 года, 25
Тел.: +7 (3852) 59-08-28
Сайт: carrolit.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ