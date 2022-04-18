«Карролит»: стоматология с плюсом от создателей клиники «Крокус»

В новой стоматологической клинике «Карролит», которая открылась в ЖК «Столичный», клиентам предлагается большой спектр услуг для поддержания здоровья и красоты.

Во-первых, там уже в полном объеме работает косметология: ботулинотерапия, контурная пластика, биоревитализации, пилинги, чистки, кортексил-терапия. Это современная клеточная технология, позволяющая из собственной крови пациента получать плазму с высокой концентрацией жизнеспособных тромбоцитов.

Технология PRP (Platelet Rich Plasma) давно известна на рынке эстетической медицины. PRP-терапия завоевала популярность благодаря прекрасному лечебному и омолаживающему эффекту.

Во-вторых, в клинике работают «гуру» стоматологии, которые отвечают за ровные и красивые улыбки. Любая проблема с зубами и деснами может быть решена быстро и качественно.

коронки и виниры;

лечение зубов и каналов , а также гигиенические чистки;

а также гигиенические чистки; лечение заболеваний десен;

брекеты и элайнеры;

имплантация;

«Улыбка молодости».

«Улыбка молодости» — это ваша новая улыбка всего на четырех имплантах. Мы устанавливаем от четырех до шести имплантов в челюсть и затем крепим протез. Протез, который не надо приклеивать или снимать. С которым вы можете уже к вечеру жевать твердую пищу. С которым вы будете всегда себе нравиться. С которым захочется всегда улыбаться.

Также в клинике есть компьютерный томограф для снимков высокой точности. Принимаем пациентов как нашего центра, так и делаем снимки для пациентов других клиник.

Знакомая команда

Команда «Крокуса» работает максимально качественно. Фото: Carrolit

Клиника новая, знакомые врачи. Команда «Крокуса» работает максимально слаженно, быстро и качественно, сохраняя зубы, нервы, деньги, время.

Исключительная чистота

Мы строили новую клинику, зная, что нужно врачу для работы высокого профессионального уровня и что нужно, в первую очередь, пациенту.

В новой клинике помещения улучшенного формата соответствуют высшему уровню предоставления медицинских услуг: кондиционирование не пропускает микробы с улицы и максимально удаляет запах стоматологии, а бесшовная отделка сохраняет стерильность помещения.

Стоматология с плюсом. Фото: Carrolit

Новые вершины

Карролит — это кристалл. Чистый и красивый. Такой же, как уровень наших услуг. Такой же, как здоровье и эстетика наших пациентов. В новой клинике мы предлагаем услуги косметолога, чтобы заботиться не только о вашем здоровье, но и о красоте.

Гончаров Станислав Александрович , главврач:

Мы стремились создать не просто стоматологию, а пространство для здоровья и красоты каждого нашего пациента. Эта клиника создана опытными врачами, располагается в ЖК «Столичный» (что удобно для многих пациентов).

Carrolit

Стоматология с плюсом

пн-сб: 08.00−20.00

вс: выходной

Адрес: ул. 1905 года, 25

Тел.: +7 (3852) 59-08-28

Сайт: carrolit.ru

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