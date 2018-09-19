Нарушения сна и питания — это самый первый первый признак депрессии. Если у вас случаются неожиданные пробуждения посреди ночи, возникают проблемы со стулом и беспокоит необоснованная тревожность, то такие симптомы вполне могут быть сигналами о зарождающейся или уже созревающей депрессии.
Второй признак, говорящий о возможной депрессии, — это перепады настроения. Когда человек по-разному себя чувствует в течение дня, он должен задуматься о своем состоянии. То же касается сезонной цикличности: на резкое ухудшение общего морального состояния в определённые времена года лучше обратить внимание.
Ангедония, это когда человек не чувствует удовольствия. В норме вы понимаете, что если съедите сладкий сочный персик, то обязательно получите удовольствие, и вас к этому удовольствию инстинктивно будет тянуть. При депрессии теряется биологическая, животная, подсознательная потребность получать удовольствие. Пропадает радость и мотивация к жизни. Если подросток раньше хорошо учился, постоянно общался с друзьями, и вдруг вы видите, что он потерял эти интересы, сидит, уткнувшись в компьютер или телефон, — это может быть признаком депрессии.