Третий признак депрессии

Ангедония, это когда человек не чувствует удовольствия. В норме вы понимаете, что если съедите сладкий сочный персик, то обязательно получите удовольствие, и вас к этому удовольствию инстинктивно будет тянуть. При депрессии теряется биологическая, животная, подсознательная потребность получать удовольствие. Пропадает радость и мотивация к жизни. Если подросток раньше хорошо учился, постоянно общался с друзьями, и вдруг вы видите, что он потерял эти интересы, сидит, уткнувшись в компьютер или телефон, — это может быть признаком депрессии.