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Страдает каждый пятый. Ученые рассказали о главных признаках депрессии

20% населения Земли страдают или будет страдать депрессией, заявил «Известиям» Андрей Шмилович, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова. Ученый рассказал, как определить три главных признака этой болезни.

Депрессия.
Депрессия.
СС0
Первый признак депрессии

Нарушения сна и питания — это самый первый первый признак депрессии. Если у вас случаются неожиданные пробуждения посреди ночи, возникают проблемы со стулом и беспокоит необоснованная тревожность, то такие симптомы вполне могут быть сигналами о зарождающейся или уже созревающей депрессии.

Второй признак депрессии

Второй признак, говорящий о возможной депрессии, — это перепады настроения. Когда человек по-разному себя чувствует в течение дня, он должен задуматься о своем состоянии. То же касается сезонной цикличности: на резкое ухудшение общего морального состояния в определённые времена года лучше обратить внимание.

Третий признак депрессии

Ангедония, это когда человек не чувствует удовольствия. В норме вы понимаете, что если съедите сладкий сочный персик, то обязательно получите удовольствие, и вас к этому удовольствию инстинктивно будет тянуть. При депрессии теряется биологическая, животная, подсознательная потребность получать удовольствие. Пропадает радость и мотивация к жизни. Если подросток раньше хорошо учился, постоянно общался с друзьями, и вдруг вы видите, что он потерял эти интересы, сидит, уткнувшись в компьютер или телефон, — это может быть признаком депрессии.

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