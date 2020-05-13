«Страдают депрессией»: Скворцова рассказала о состоянии медиков, борющихся с коронавирусом

Медицинские работники, которые работают непосредственно с инфицированными коронавирусной инфекцией, часто перестают уделять внимание собственному здоровью, в том числе психологическому. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.

По словам Скворцовой, почти половина медработников, работающих с зараженными, имеют психологические проблемы.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в „красной“ зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы, примерно 10% из них страдают депрессией», — сказала Скворцова.

По её мнению, это создает большие риски для здоровья самих медиков. «Человек в таком состоянии психологически тяжелом, он перестает должное внимание уделять правильному ношению средств индивидуальной защиты… Возникают опасности перекрестного инфицирования, отсюда и очаги инфекционные в стационарах, которые мы, к сожалению, часто наблюдаем», — пояснила Скворцова.