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Здоровье

Страшилку о 25 детях, «рассыпающихся» от китайских конфет, опровергли в новосибирском минздраве

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о массовом отравлении детей, которые якобы сейчас лежат в больницах, сообщает NGS.ru.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Около двух недель назад в родительских чатах WhatsApp появилось сообщение о том, что 25 детей лежат в больницах Новосибирска после отравления китайскими конфетами с наркотиками.

«Они очень опасны. Это китайский наркотик. Через полгода у ребенка начинают сыпаться кости», — говорится в аудиосообщении.

Предупреждение начало массово распространяться среди родителей школьников. Появились серьезные опасения, что дети со дня на день начнут «рассыпаться».

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Чтобы прояснить ситуацию, с комментариями выступил региональный минздрав.

«Случаев массового отравления наркотическими веществами детей в Новосибирске не зафиксировано. Термин „китайский наркотик“ не упоминается в официальных источниках и не встречался специалистами наркологической службы Новосибирской области в неофициальном общении», — подчеркнули в ведомстве.

Также не зафиксировано фактов госпитализации детей с отравлением «китайскими наркотиками» в медчреждения.

Примечательно, что родители новосибирских детей до сих пор пересылают друг другу пугающее аудиосообщение.

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