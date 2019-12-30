Страшилку о 25 детях, «рассыпающихся» от китайских конфет, опровергли в новосибирском минздраве

Около двух недель назад в родительских чатах WhatsApp появилось сообщение о том, что 25 детей лежат в больницах Новосибирска после отравления китайскими конфетами с наркотиками.
«Они очень опасны. Это китайский наркотик. Через полгода у ребенка начинают сыпаться кости», — говорится в аудиосообщении.
Предупреждение начало массово распространяться среди родителей школьников. Появились серьезные опасения, что дети со дня на день начнут «рассыпаться».
Чтобы прояснить ситуацию, с комментариями выступил региональный минздрав.
«Случаев массового отравления наркотическими веществами детей в Новосибирске не зафиксировано. Термин „китайский наркотик“ не упоминается в официальных источниках и не встречался специалистами наркологической службы Новосибирской области в неофициальном общении», — подчеркнули в ведомстве.
Также не зафиксировано фактов госпитализации детей с отравлением «китайскими наркотиками» в медчреждения.
Примечательно, что родители новосибирских детей до сих пор пересылают друг другу пугающее аудиосообщение.