Страшно жить. 5 загадочных психических расстройств

В мире существуют десятки психических расстройств, которые встречаются редко, и доказывают, что мозг человека еще мало изучен. 10 октября — Всемирный день психического здоровья. Altapress.ru собрал необычные расстройства, о которых вы вряд ли слышали.

Синдром Алисы в стране чудес: когда мир напоминает сказку

Это редкий неврологический синдром, при котором больные искаженно воспринимают время и пространство. К примеру, люди считают себя великанами в маленьком помещении, или не понимают как идет время, пишет «Ридус». Происходящее для них — сказочный мир.

Психиатр Джон Тодд сравнил этот недуг с припадками, которые случаются с людьми в комнатах смеха и кривых зеркал. Пациенты рассказывали ему, что воспринимают свое тело как аномально большое или маленькое, считают, что живут в мире фантазий.

Исследователи считают, что причиной такого расстройства может быть хроническая мигрень, эпилепсия или шизофрения. Также он может возникать во время проявления сильнодействующих наркотических средств.

Манекен. СС0

Синдром Котара: ощущение , что вас не существует

При этом психическом расстройстве больной уверен, что он умер или его важная часть уже не существует, пишет Fishki.net. Пациент даже может чувствовать будто он разлагается, что у него нет сердца или крови. Человек может считать, что он бессмертен, а вместо людей вокруг него — пустота.

Специалисты связывают синдром с затяжной депрессией, потерей памяти, шизофренией. Первый случай зафиксировал французский психиатр Жюль Котар. Он считал, что на первой стадии пациенты могут испытывать отвращение к самому факту существования, но со временем болезнь обретает тяжелые формы.

Такое заболевание чаще всего оно встречается у женщин среднего возраста. Хотя объяснений, почему так происходит, у врачей нет.

Двойники. СС0

Синдромы Капгра и Фреголи: ощущение , что людей заменили двойниками

Больные верят в то, что кто-то из их ближайшего окружения был заменен двойником, который только внешне похож на человека, о котором идет речь. Впервые болезнь описал психиатр Жозеф Капгра. Обычно заболевание возникает у людей, страдающих шизофренией или слабоумием.

Противоположность это болезни — бред Фреголи. Речь идет о синдроме положительного двойника. Человек убеждает себя в том, что окружающие его люди на самом деле знакомы, но скрываются за масками. Пациент уверен, что знакомые под чужими лицами его преследуют, пишет Vladtime.ru.

Краски. Лицо. СС0

Синестезия: восприятие звуков в цвете

В этом расстройстве нет ничего негативного. Синестеты могут буквально слышать цвета, пробовать на вкус музыку, слышать пищу и чувствовать звуки, говорится на сайте Synaesthesia.ru.

Стимуляция одного из пяти чувств может привести к непроизвольной стимуляции другого. Таким людям требуется время от времени отдыхать от чрезмерной стимуляции органов чувств.

Рука. СС0

Синдром чужой руки: когда рукой управляет кто-то , но не вы

Это психоневрологическое расстройство, во время которого человек считает, что его рука (или нога) считается другой собственностью и живет отдельно от тела. Человек чувствует конечность, но не может ее контролировать.

Впервые этот синдром изучил немецкий невролог Курт Гольдштейн. Он наблюдал за пациенткой, которая во время сна начинала душить себя левой рукой. Когда она скончалась, он обнаружил в ее мозгу повреждение, которое разрушило передачу сигналов между полушариями. Это и стало причиной развития синдрома (по wiki).

При любых симптомах расстройств следует обращаться к специалистам.