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Здоровье

«Строгач»: воры в законе по своей воле перешли на самоизоляцию из-за Covid-19

Воры в законе из-за пандемии с коронавирусом Covid-19 вынуждены перейти на режим домашней самоизоляции, сообщает «Прайм Крайм».

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Воры в законе — такие же люди, как и все остальные, сказала редактора информагентства Виктории Гефтер.

Их также коснулись карантин, закрытие границ и публичных мест.

Криминальные авторитеты вынуждены сидеть дома, пишет Lenta.ru.

Мораториев нет

Каких-либо мораториев из-за коронавируса в преступном мире не вводится — «воры пока не настолько драматизируют ситуацию».

Статистика

На данный момент нет ни одного вора в законе, заболевшего Covid-19.

Гефтер назвала фейком данные о госпитализации из-за коронавируса близких Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России, сообщает «Рамблер».

Семья Калашова — его супруга Марина Гольдберг и его 15-летний сын Даниил — сдали анализы на коронавирус и получили положительный результат, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, близкие вора в законе находились в самоизоляции в особняке Калашова в подмосковном поселке Николина гора, но их планировалось госпитализировать в ближайшее время.

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