7 апреля
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Здоровье

Сценарист культового фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» потерял сознание в театре

Художественному руководителю театра «У Никитских ворот», режиссеру и сценаристу Марку Розовскому стало плохо во время работы.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Он потерял сознание, сообщает Telegram-канал Mash.

Медики скорой оказали мужчине помощь на месте, после чего он отправился восстанавливаться домой, указывает Газета.Ru.

Причиной недомогания худрука стала усталость.

Марк Розовский — режиссер и автор множества театральных постановок и телеспектаклей.

Автор сценария культового советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

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