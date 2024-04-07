Сценарист культового фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» потерял сознание в театре

Он потерял сознание, сообщает Telegram-канал Mash.
Медики скорой оказали мужчине помощь на месте, после чего он отправился восстанавливаться домой, указывает Газета.Ru.
Причиной недомогания худрука стала усталость.
Марк Розовский — режиссер и автор множества театральных постановок и телеспектаклей.
Автор сценария культового советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».
Ранее Михаил Боярский перенес операцию на сердце. Актера уже выписали и он чувствует себя хорошо.
В 2021 году актер Михаил Боярский впервые рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.
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