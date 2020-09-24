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Здоровье

Стюардесса вырвала зуб известному российскому актеру прямо на борту лайнера

Известному актеру Сергею Жигунову удалили больной зуб прямо в салоне самолета во время полета.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

У Жигунова разболелся зуб, и стюардесса по имени Кира, в прошлом — врач-стоматолог — вырвала больной зуб, нижнюю «шестерку».

Актер утверждает, что после «небесной стоматологии» чувствует себя нормально. Он выразил благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский» авиакомпании «Аэрофлот», пишет «Росбалт».

«Вот что может сотворить удачное сочетание профессий, в прошлом еще и каратистка, стюардесса-стоматолог спасает пассажира без помощи инструментов, точный удар одним пальцем и больной зуб ликвидирован», — стали шутить комментаторы под постом Жигунова.

Удаляли зуб с анестезией или без — не уточняется.

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