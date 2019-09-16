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16 сентября 21°C

Муниципальные аптеки в Барнауле перестанут делать лекарства и обретут нового собственника

Смена собственника ждет муниципальную сеть «Аптека 306», выяснил altapress.ru. В редакцию обратился читатель с вопросом: «Сегодня в одной из аптек (ул. Солнечная поляна, 29) провизор сказала, что в Барнауле закрывают госаптеки „Аптека 306“. Правда ли это? И в каких аптеках теперь приобретать готовые препараты?».

Аптека.
Аптека.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В краевом минздраве рассказали, что сеть не будет закрыта — ее передадут из муниципальной собственности в краевую. Судьба аптек решится 17 сентября на совещании в региональном правительстве.

После смены собственника лекарства в «Аптека 306» изготавливать не будут, но по заказу клиентов их будут доставлять из других аптек.

Отметим, что про плачевное финансовое состояние сети никто из сторон не говорит, но судя по количеству судебных исков — руководство не может своевременно расплачиваться с поставщиками.

Руководство «Аптеки 306» комментировать ситуацию отказалось.

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