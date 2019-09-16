Муниципальные аптеки в Барнауле перестанут делать лекарства и обретут нового собственника

В краевом минздраве рассказали, что сеть не будет закрыта — ее передадут из муниципальной собственности в краевую. Судьба аптек решится 17 сентября на совещании в региональном правительстве.
После смены собственника лекарства в «Аптека 306» изготавливать не будут, но по заказу клиентов их будут доставлять из других аптек.
Отметим, что про плачевное финансовое состояние сети никто из сторон не говорит, но судя по количеству судебных исков — руководство не может своевременно расплачиваться с поставщиками.
Руководство «Аптеки 306» комментировать ситуацию отказалось.
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