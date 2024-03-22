Суровый и могучий сибиряк выпил в алкомаркете бутылку водки за несколько секунд

В Новосибирске мужчина забежал в алкомаркет, открыл бутылку и выпил ее одним махом.

Продавцы не успели помешать изворотливому "рекордсмену" и нажали "тревожную кнопку", пишет vn.ru. И вызвали силовиков.

Бойцы группы быстрого реагирования задержали и передали полицейским мертвецки пьяного мужчину.

Справедливости ради стоит отметить, что мужчина залпом выпил 250-граммовую бутылку — четок.

Ранее в Бийске мужчина напал на продавца с электрошокером из-за спиртного. Мужчина решил приобрести в магазине спиртные напитки, уже на кассе выяснилось, что у него не хватает денег.

Для начала житель Бийска хотел украсть свою покупку, но продавец ему так просто ее не отдал. Тогда обвиняемый применил электрошокер, кассир упал на пол, а преступник скрылся с места преступления.

Это не первая кража преступника, он также замечен в хищении чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда.

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