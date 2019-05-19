Свежевыжатые соки могут стать причиной ранней смерти

Ученые связали свежевыжатые соки с риском ранней смерти наряду с газировкой, энергетиками и сладкими морсам, пишет газета «Известия» со ссылкой на Journal of the American Medical Association . Медики считают, что от соков и фрешей больше вреда, чем пользы.

Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья. Данные о 13 440 мужчинах и женщинах подтвердили, что от соков лучше отказаться, так как они содержат относительно высокое количество сахара. А потому вызывают при частом употреблении диабет, болезни сердца и ожирение, уверены ученые.

«Большинство людей знают, что газировка и другие подслащенные сахаром напитки связаны с увеличением веса и неблагоприятными последствиями для здоровья. Но фруктовые соки по-прежнему воспринимаются многими как полезный для здоровья продукт», — говорит исследователь Марта Гуаш-Ферре.

Ученые сравнили показатели смертности тех, кто получал 5% и менее необходимых калорий в день из сладких напитков (в том числе соков), и тех, кто получал 10% и более. Выяснилось, что у последней группы по сравнению с первой коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца был 1,44, а от других болезней — 1,14. Каждые дополнительные 360 миллилитров сладких напитков, в том числе и сока, увеличивали риск смерти на коэффициент 1,24 и 1,11 соответственно.

Ранее исследователи пришли к выводу, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 мл в день. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

От цельных фруктов, кстати, сахар усваивается по-другому. Специалисты рекомендуют по возможности заменять соки водой, несладким кофе без сливок и чаем.